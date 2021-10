KMTSO Meclisi Ekim Ayı toplantısını yaptı

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar ve ekonomik durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, yaptığı konuşmada iş dünyasının sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öksüz konuşmasında şu hususlara yer verdi: “Döviz kurlarının artışı ihracata katkıda bulundu, ancak her şeyin faydası olduğu gibi zararı da var. Hammadde pahalandı. Genel olarak zaten küresel ölçekte hammadde maliyetinde yükseliş var. Vergi oranlarında özellikle dar gelirli kesimin vergilerinin biraz daha aşağı çekilmesinde yarar var.”

Çin’e karşı ABD ve Avrupa’nın tepkisi olduğunu ifade eden Öksüz, “Çin çok hızlı ilerledi. Şimdi batı ‘nasıl başa çıkacağız’ diye düşünüyor. Ailelerde de bu var. Bir nesil geliyor, büyük işler yapıyor, ikinci nesli iyi yetiştiremediği için zorlanıyor. ‘Z’ kuşağı ile çok çalışmamız gerek. Şirketlerimizi onlara bırakırken gözümüz arkada kalmamalı. Bize çok büyük görevler düşüyor. Biz çalışmamızı daha da hızlandırarak devam ettirmeliyiz. Gelecek nesli iyi yetiştiremezsek boşuna çalışıyoruz demektir.” dedi.

Batı toplumlarının büyük bir refah yaşadığını ve artık daha az çalışmak istediğini söyleyen Öksüz, “Geri kalmış ülkeler batıyı geçmeye başladı. Avrupa durma noktasını

yaşıyor. Çin ve Uzakdoğu’dan mal tedarik eden birçok alıcılar bizim kapımızı çalmaya başladı. Bu müşterilerimizi bir daha kaybetmemek üzere çok iyi kazanmalıyız. Mal kalitesi ile taahhütlerimizle bunları bir daha Çin ve Uzakdoğu’ya döndürmemeliyiz.” şeklinde konuştu.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise konuşmasına iş dünyasına teşekkür ederek başladı. Balcıoğlu şunları kaydetti: “Kahramanmaraş kendine yakışanı yaptı ve geçen hafta başlayan ‘biz birlikte daha güçlüyüz’ sloganı ile işletmelerimizin tamamına yakını kendi işçilerine Kasım, Aralık ve Ocak aylarında ek ücret ödeyerek destek olmaya çalışıyor. Bu özveriyi gösteren siz değerli kardeşlerimize, iş insanlarına Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş adına teşekkür ediyorum. Bu bir damladır, ama unutmamak gerekir ki büyük seller damlayla başlamıştır.”

Kent ekonomisi hakkında bilgi veren Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti: Balcıoğlu, “Eylül ayında 135,1 milyon dolar aylık ihracat gerçekleşti ve 9 aylık ihracatımız 989 milyon dolar oldu. Hedefimiz yılsonunda 1,5 milyar dolardı, inşallah buna yakın bir yerde olacağız. İstihdamda geçen yıl 146 bin çalışanımız vardı, 2021 yılında 165 bin çalışanımız oldu. Pandemiye rağmen artış var.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ekim ayı faaliyetleri hakkında bilgi veren Balcıoğlu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde devam eden ‘Mahir Eller Projesi’ Odamızda hizmet vermeye başladı. Suriyelilerin mesleki becerilerinin artırılmasına yönelik bir proje. Kahramanmaraş artık sadece bir tekstil kenti değil, tekstil makineleri yan sanayi üreten bir kent. İhracat Destek Ofisimizin gayretleri ile 13 firmamız Özbekistan’da 100’den fazla iş görüşmesi yaptı, 30’dan fazla siparişle döndüler. Görüşmeleri devam ediyor, 5 milyon dolar makine siparişi almayı umuyoruz. Savunma sanayi önemsediğimiz bir konu. Bununla ilgili Kayseri’de incelemelerde bulunduk. Diğer yanda ‘Z’ kuşağının işe adaptasyonu ile ilgili bir çalışma başlattık. Çocuklarımızı işe hazırlamamız lazım. Bunun için bir dizi eğitim vereceğiz. Kırgızistan alım heyeti buradaydı. Orada işsizlik sorunu var bunun da çıkış

yolu konfeksiyon. Bu bizim için bir fırsat. Tekstil sektörünün iyi bir pazarı olacak. Antalya’da Yörex fuarına katıldık. Tescilli ürünlerin sergilendiği bir fuar. Fuarda Trendyol gibi e-ticaret firmaları vardı ve yöresel ürünler artık dijital pazarlama ile dünyaya pazarlayabileceğiz. Uluslararası fuarlarda Başarı İçin Uygulamalı Satış Ve Müzakere Stratejileri eğitimi yaptık. ‘Uluslararası Ticaret Elçileri’ projemizin lansmanını gerçekleştirdik. Üniversitemizde yabancı uyruklu öğrenci okuyor ve lansmanını yaptığımız proje ile bu öğrencilerin potansiyelini değerlendirmeyi amaçlıyoruz. 11 Kasım’da Tekstil Makineleri Fuarı’nın açılışını yapıyoruz ve akşamında Eximbank Şubemizin açılışını da yapacağımız bir toplantı düzenleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

KMTSO Meclis Toplantısına konuk olan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yaklaşık 7,5 yıldır 230 bin nüfuslu Dulkadiroğlu İlçemizi değiştirmek, dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi. Okay, “Her sokakta, her caddede bu değişimi ve dönüşümü görmekteyiz. Şehirler genelde batıya doğru büyür. Göreve geldiğimizde şehirlerin doğuya doğru da büyüyebileceğini söylemiştik. Bunun için de ne gerekiyorsa yaptık. Bunun neticesinde ilçemizde müthiş bir hareketlilik söz konusu. İlçemizde çok büyük altyapı eksiklikleri vardı. Bunları tamamladık, standartlarını yükselttik. Yeni imar alanları oluşturduk. Buralarda modern mahalleler oluşmaya başladı. Kırsal alanlardaki mahallerimizin daha yaşanabilir standardı yüksek bir hale gelmesini sağladık.” diye konuştu.