KMTSO sektör değerlendirme toplantısı yapıldı
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu başkanlığında sektör değerlendirme toplantısı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.12.2021, 16:52 21.12.2021, 17:21
Video konferans yöntemiyle gruplar halinde yapılan toplantıya çok sayıda oda üyesi katılım sağladı.
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu tekstil sektörünün ve Kahramanmaraş ticaretinin durumu hakkında bilgiler verdi.
Oda üyeleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi modelinde ve işlerinde merak ettikleri soruları Başkan Balcıoğlu’na yönelttiler.
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