KMTSO sektör değerlendirme toplantısı yapıldı

Video konferans yöntemiyle gruplar halinde yapılan toplantıya çok sayıda oda üyesi katılım sağladı.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu tekstil sektörünün ve Kahramanmaraş ticaretinin durumu hakkında bilgiler verdi.

Oda üyeleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi modelinde ve işlerinde merak ettikleri soruları Başkan Balcıoğlu’na yönelttiler.