KMTSO, ZOMM üzerinden kripto para ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, ZOMM üzerinden toplantı gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2021, 16:34 03.02.2021, 17:31
Toplantıda son zamanlarda fiyatı gittikçe artan kripto para hakkında görüşme yaptılar.
Görüşmelerde KSÜ Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Şerbetçi konuşmacı olarak kripto parayı değerlendirdi.
Şekerci toplantıda kripto para yatırım aracı kullanılmalımı hakkında seminer verdi.
KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ise toplantısı sonrasında değerlendirme konuşması yaparak gelecekte olmazsa olmaz denilecek bir konudur bu dedi.
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