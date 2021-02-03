KMTSO, ZOMM üzerinden kripto para ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi

Toplantıda son zamanlarda fiyatı gittikçe artan kripto para hakkında görüşme yaptılar.

Görüşmelerde KSÜ Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Şerbetçi konuşmacı olarak kripto parayı değerlendirdi.

Şekerci toplantıda kripto para yatırım aracı kullanılmalımı hakkında seminer verdi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ise toplantısı sonrasında değerlendirme konuşması yaparak gelecekte olmazsa olmaz denilecek bir konudur bu dedi.