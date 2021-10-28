KMTSO’da ‘Uluslararası Fuarlarda Satış Ve Müzakere Stratejileri’ Anlatıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Karavan Mentörlük işbirliğinde 2 gün devam eden eğitimde Mentör Hakan Ömer Gider tarafından Oda üyelerine uluslararası fuarlarda başarı için fuar öncesi hazırlıklar, fuar personelinin eğitilmesi, müşterilerle satış ve müzakere stratejileri, fuar esnasında yapılması gerekenler ve fuar sonrası sürece ilişkin bilgiler verildi.

KMTSO üyelerinin bu konudaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programı sonrası katılımcılara sertifikalarını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu verdi.