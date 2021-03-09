KMYSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’ndan çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla kontrollü normalleşme süreci de başladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2021, 13:25 09.03.2021, 18:45
Kısıtlama sürecinin uygulandığı dönemde birçok işyeri ve çalışan zor zamanlar yaşadı.
Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte birçok iş yeri yeniden açılarak çalışanlar işlerine döndü.
Süreci Aksu Haber’e değerlendiren KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu tedbirleri elden bırakmamamız gerektiğini vurguladı.
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