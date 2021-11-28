Korkma Çünkü Sen Maraş’sın!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bayrak Olayı’nın 102’inci yılında sosyal medya hesaplarından anlamlı bir video klip paylaştı. 28 Kasım 1919’da Millî Mücadele’nin seyrini değiştirerek işgal edilen Maraş’ın kurtuluşunda en önemli hadiselerden olan Bayrak Olayı, Avukat Mehmet Ali Kısakürek’in kaleme aldığı Âlem-i İslâm’a Hitap Beyannamesi ve Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nda kullandığı “Korkma” ifadesiyle anıldı. Kahramanmaraş’ın tarihi mekânlarından görüntülerin yer aldığı videoda, Millî Mücadele sırasında çekilen arşiv görüntüler de kullanıldı. Videoda, Merhum Sezai Karakoç’un son günlerinde kullandığı, “Maraş’ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir. Ve bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır” ifadelerine de yer verildi.