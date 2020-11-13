Kovid-19'a yakalanan Başkan Güngör'ün tedavisine hastanede devam edilecek

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün tedavisi, hastanede sürecek.

KAHRAMANMARAŞ 13.11.2020, 23:10 14.11.2020, 00:00
Kovid-19'a yakalanan Başkan Güngör'ün tedavisine hastanede devam edilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, evde sürdürülen tedavisinin hastanede devam edileceğini bildirdi.

Güngör, açıklamasında, "Değerli hemşehrilerim, Kovid-19 teşhisi ile evde başlayan tedavi sürecim hastanede devam etmektedir. Şükürler olsun durumum iyi. Büyük özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunarım. Dualarınızı beklerim. Lütfen kurallara riayet edelim." ifadelerini kullandı.

Güngör, 2 Kasım'da Kovid-19 testinin pozitif olduğunu sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.

#Hayrettin Güngör #Kovid19 #Kahramanmaraş
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