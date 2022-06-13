KSÜ 2021-2022 Akademik Yılı Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Stajları değerlendirme toplantısı yapıldı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 2021-2022 Akademik Yılı Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Stajları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlayan Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (intörn mühendislik) kapsamında öğrenciler mühendislik eğitimlerinin 8. yarıyılının tamamını işletmelerde stajla geçiriyor.
Öğrencilere mühendislik uygulamalarının içerisinde bulunma ve pratik yapabilme imkânı tanıyan Uygulamalı Mühendislik Eğitimi öğrencileri eğitim döneminde sektörle tanıştırarak kariyer fırsatları da sunuyor.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Stajları Değerlendirme Toplantısına Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımlarıyla Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Değerlendirme toplantısına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak, Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, bölüm başkanları, akademisyenler ve 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminde Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Stajlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler katıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31