KSÜ'de karma sanat sergisi düzenlendi!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri tarafından karma sanat sergisi düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 18.05.2022, 17:20 18.05.2022, 19:54
Üniversitenin kuruluşunun 30.yıl dönümü sebebiyle Dr. Öğretim Üyesi Rabia Demir öncülüğünde gerçekleştirilen sergi öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.
100’e yakın eserin bulunduğu sergiyle ilgili Aksu haber’e açıklamalarda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Rabia Demir, Sergiye katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Namaz Vakti 18 Mayıs 2022
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|45
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|45
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|41
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|35
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|36
|34
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|37
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|85
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|68
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|37
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|37
|64
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|62
|7. Villarreal
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|39
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|36
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|37
|36
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|32
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