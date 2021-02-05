KSÜ Diş Hekimliği, yeni hizmet binasına kavuşuyor

26 Kasım 2018’de KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Tıp Fakültesi Hastanesi) 1. kat E koridorunda 11 öğretim üyesi ve 6 hekim ile poliklinik ve eğitim hizmetleri vermeye başlayan KSÜ Diş Hastanesinde, 1. sınıfta 76, 2. sınıfta 82 ve 3. sınıfta 56 olmak üzere toplam 214 Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisine hasta başı uygulamalı poliklinik eğitimi veriliyor.

Diş Hastanesi bünyesinde; Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı (ABD), Endodonti ABD, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi ABD, Ortodonti ABD, Pedodonti ABD, Protetik Diş Tedavisi ABD, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi ABD, Periodontoloji ABD ve Entegre Polikliniği olmak üzere 9 poliklinik, 2 ameliyathane ile poliklinik hizmetleri verilmektedir. Bunlara ek olarak Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğünün önerisi üzerine Genel Anestezi tedavi hizmetlerine de başlanılmıştır. Böylece 12 farklı poliklinikte 2 röntgen odası ile (dental tomografi, panoramik film odası, periapikal film odası) aktif olarak tedavi hizmetleri verilmektedir.

KSÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin aktif olarak hastalara tedavi hizmetlerini daha konforlu verebilmesi ve verilen tedavi hizmetlerinin kalite ve sterilizasyon açısından Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olması, öğrencilerin polikliniklerde uygulamalı stajlarını tamamlayabilmesi için teknik ve fiziki imkânların daha iyi olduğu yeni bir binaya ihtiyaç duyulmasıyla Güzel Sanatlar Fakültesi eski binası Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesine tahsis edilerek gerekli düzenlemeler için çalışmalar başlatıldı.

2020 Aralık ayı itibarıyla inşaat çalışmalarına başlanılan binanın 2021 Nisan ayı içerisinde inşaatının bitmesi planlanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi yeni hizmet binası, gerekli teknolojik altyapının tamamlanmasıyla birlikte 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında hizmete girecek.

Şehrimizde Sağlık Bakanlığına bağlı Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin hizmet verdiğini hatırlatan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Üniversitemizde de Diş Hekimliği Fakültemiz bilimsel altyapısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak şehrimiz ve ülkemize ağız ve diş sağlığı teşhis ve tedavi hizmetlerini sürdürüyoruz. Yeni binamıza taşındığımızda bu alandaki hizmetler artarak devam edecektir. Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.” diye konuştu.