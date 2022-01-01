KSÜ Ebelik bölümü öğrencilerine özel eğitim
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ebelik Bölümü Öğrencileri, Türkiye’de Ki Sayılı Doğuma Hazırlık Sınıfında Eğitim Alıyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.01.2022, 13:05 01.01.2022, 15:36
Türkiye’de Doğuma Hazırlık Sınıfının, Sağlık Bilimleri Fakültesi Bünyesine yer veren 3 üniversiteden bir tanesi de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
Öğrenciler burada aldıkları uygulamalı eğitimlerle Anne ve çocuk sağlığı açısından önemli derece de bilgi sahibi oluyor.
Konuyla ilgili aksu habe’a açıklamalarda bulunan KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aysel Bülez, uygulama sınıfı hakkında bilgi verdi.
KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Tuncel, “desteklerinden dolayı rektörümüz Niyazi Can’a teşekkür ederim” dedi.
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