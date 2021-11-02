KSÜ, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Piazza AVM İşbirliğiyle Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Piazza AVM’de düzenlenen ödüllü masa tenisi turnuvası ‘kamu kurumları personelleri’ ve ‘bireysel’ olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

Yaklaşık 100 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar neticesinde dereceye girenler ödülleri KSÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ökkeş Alpaslan Gençay ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Bireysel kategoride Gözde Dilara Temiz birinci olurken, Feriha Çardaklı ikinci, Selim Ertuğrul üçüncü ve Bahadır Horoz dördüncü oldu.

Kamu kurumları personelleri kategorisinde ise Mustafa Demir birinci, Gürsel Karaöğen ikinci, Ramazan Kaptanoğlu üçüncü ve Fatih Yenisolak dördüncü oldu.

Turnuvaya katkı suna herkese teşekkür eden üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları ve dereceye giren isimleri tebrik etti.

KSÜ olarak kurum ve kuruluşlarla işbirliklerini çok önemsediklerini, hem ortak etkinlikler düzenlenmesini, hem de insan ve fiziki kaynakların kullanımında işbirliklerinin daha da artırılmasını hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Niyazi Can, “Üniversitemizin kurum ve kuruluşlarla yürüttüğü verimli işbirlikleri insanımızın eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor vb. alanlarda hak ettiği hizmeti en iyi şekilde alabilmesine büyük olanaklar sağlıyor. Üniversite olarak şehir, bölge ve insanımızla bütünleşmeyi önemsiyoruz. Bu amaca yönelik her türlü projeye imkânlarımız ölçüsünde destek vermeye hazırız.” diye konuştu.