KSÜ ile DOĞAKA İş Birliğinde Yapılan Programda Öğrenciler, Tecrübeli Girişimcilerle Buluştu

KSÜ Senem Ayşe Konferans Salonunda girişimci ekosisteminin ve kapasitesinin arttırılması ve alanlarında başarılı kişilerin deneyimlerini girişim fikirleri olan gençlerle paylaşması ve karşılıklı etkileşimin sağlanması amacıyla düzenlenen program Rektör Prof. Dr. Niyazi Can’ın açılış konuşmasıyla başladı. Girişimciliğin, dünyanın ekonomik refahından pay alınması ve bu bağlamda ülkemizin kalkınması adına hayati önem arz ettiğini ifade eden Rektör Can, öğrencileri bu şuurla, girişimcilik ruhuyla yetiştirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek “En az ayda bir defa hatta bazen birkaç defa öğrencilerimizi tecrübeli girişimcilerimizle buluşturarak onların bugünün piyasa gerçekleriyle tanışmalarını, yarını planlamalarını temin etmeye çalışıyoruz. Hızla değişen bir çağda yaşıyoruz. Öğrencilerimizin de bu değişime ayak uyduranlardan değil başlatanlardan olmasını istiyoruz. Bu uğurda bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından konuk girişimciler; Haliç Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi Direktörü Hatice Tuğsavul, Genç Başarı Eğitim Vakfı Proje Sorumlusu Meryem Özkan, TÜBİTAK İş Geliştirme Mentörü Murat Ünver, ve Karat A.Ş. CEO ve SEOLOG Kurucu Ortağı Ekrem Karataş yaptıkları sunumlarla Girişimci Geliştirme Merkezi Programının sağladığı imkânlar hakkında bilgilendirme yaparak tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar.

KSÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program, konuşmacıların kendilerine yöneltilen soruları cevaplamalarının ardından son buldu.