KSÜ Rektörü Can, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında öğrencilerle buluştu!

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın katılımlarıyla instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında üniversite yöneticileri uzaktan eğitim sürecinin işleyişine ilişkin öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Üniversitemiz Senatosunun 03.09.2020 tarih ve 2020/22 sayılı toplantısında, Covid-19 salgınının ülkemizdeki yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılması amacıyla, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tıp Fakültesi 1. 2. ve 3. sınıflar ile üniversitemizin zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan tüm teorik ve uygulama derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine karar verdiğini hatırlatan Rektör Can, uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf teorik derslerinin uzaktan, uygulama derslerinin ise seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine karar verildiğini ifade eden Rektör Can, Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn doktorların) eğitim programlarının KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütüleceğini belirtti.

Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatarak mümkün olan en kısa sürede öğrencilerle yüz yüze eğitime devam etmeyi, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya gelmeyi ümit ettiklerini belirten Rektör Can, “Amacımız sizlerin bu hastalıkla hiç tanışmadan sağlıklı bir şekilde öğreniminizi sürdürmenizdir. Uzaktan eğitim sistemini daha verimli bir şekilde aktif öğretim yöntemleriyle sürdürerek sizlerin en iyi şekilde eğitim-öğretim görmesi için gerekli bütün alt yapı çalışmalarını tamamladık. 2019-2020 Bahar Yarıyılında uzaktan eğitim deneyimimiz oldu. O dönem yaşanan kısmi aksaklıkların yaşanmaması için bütün önlemlerimizi aldık. Sizlerin sağlığı ve başarısı bizim için önemli, inşallah bu süreci en kısa sürede atlatacağız.” dedi.

KSÜ’nün güncel verilerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Rektör Can, ön lisans ve lisans programlarında doluluk oranının yüzde 80’lerden yüzde 95’e yükseldiğini söyledi.

Sürekli eğitimin değişimin ve geleceğin adresi KSÜ’nün her geçen gün hızla büyümeye devam ettiğinin altını çizen Rektör Can, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında 35 bin 103 öğrenci sayısına ulaşan üniversitemizin fiziksel ve teknolojik altyapısını güçlendirmeye ve zenginleştirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Covid 19 pandemi sürecinde en ön safta yer alarak büyük emek veren sağlık çalışanlarına şükranlarını sunan Rektör Can, öğrencilere ve ailelerine sağlıklı günler diledi.

Canlı yayında öğrenci sorularına da cevaplar verildi. Yayın kapsamında Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Badem,

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Enver Orhan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Zülküf Aydemir, öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdılar.

Sorulara karşılık 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 5 Ekim 2020’de başlayacağı, uzaktan eğitim sisteminin işleyişi, ders kayıtları ve diğer merak edilen süreçlere ilişkin bilgilere üniversitemiz sosyal medya hesapları ve üniversitemiz web sitesi ksu.edu.tr üzerinden erişilebileceği cevaben açıklandı.