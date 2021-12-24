KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can 2021 yılını değerlendirdi!
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Öğretimin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve iş dünyasına entegre yapısıyla öğrencilerinin gelişimine ve hayata hazırlanmalarına eşlik ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.12.2021, 10:23 24.12.2021, 13:04
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can 2021 yılını değerlendirerek birçok bölüm açtıklarını ve bölgede ciddi bir tercih edilme oranına ulaştıklarını söyledi.
KSÜ Rektörü Can Konuşmasının devamında 2022 yılında yeni bölümler için hazırlıklarının olduğuna dikkat çekerek şehrin her türlü sorununa ışık tutmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
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