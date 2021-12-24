KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can 2021 yılını değerlendirdi!

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can 2021 yılını değerlendirerek birçok bölüm açtıklarını ve bölgede ciddi bir tercih edilme oranına ulaştıklarını söyledi.

KSÜ Rektörü Can Konuşmasının devamında 2022 yılında yeni bölümler için hazırlıklarının olduğuna dikkat çekerek şehrin her türlü sorununa ışık tutmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.