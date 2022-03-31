KSÜ Senatosu Haftalık Olağan Toplantısını Pazarcık’ta Yaptı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Senatosu haftalık olağan toplantısını Pazarcık’ta gerçekleştirdi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can başkanlığındaki KSÜ Senatosu, Pazarcık Meslek Yüksekokulunun bulunduğu KSÜ Pazarcık Yerleşkesinde toplanarak üniversite gündemindeki konuları görüştü. Rektör Can, toplantı öncesinde Pazarcık Meslek Yüksekokuluna katkıları münasebetiyle Pazarcıklı hayırsever iş insanı Mustafa Kemal Esen’e teşekkür plaketi takdim etti.

Senato toplantısı vesilesiyle yerleşkeyi gezerek incelemelerde bulunan Rektör Can, Pazarcık Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli ile de bir araya geldi.

Yerleşkenin mevcut durumu ve yürütülen akademik çalışmalara ilişkin Pazarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fetih Yanardağ’dan bilgi alan Rektör Can, yüksekokul personelinin memnuniyet ve beklentilerini dinleyerek, verilen eğitim kalitesinin artırılması ve sürdürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Üniversite genelinde fiziki, teknolojik altyapıya ve sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet ortamına önemli destekler sağladıklarını belirten Rektör Can, merkez yerleşkedeki imkânlardan ilçedeki öğrencilerinde faydalanabilmesi için üniversite olanaklarını seferber ettiklerini söyledi.

“KSÜ’deinsan merkezli ve öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla: nitelikli eğitim, uygulamalı öğretim ve etkin stajlarla geleceğimizin teminatı gençlerimizin iyi birer meslek profesyoneli olarak yetişmeleri için gayret gösteriyoruz.” diyen Rektör Can, “Öğrencilerimizi alanlarının gerektirdiği donanımda meslek elemanları olarak yetiştirirken, liderlik kabiliyeti ve özgüvenlerine katkı sunacak sportif, kültürel ve sosyal etkinliklere de aynı ölçüde önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlçe yerleşkelerinin her türlü sorunuyla yakından ilgilendiklerinin altını çizen Rektör Can, yeni bölümlerin açılması ve var olan bölümlerin geliştirilmesi noktasında attıkları adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.