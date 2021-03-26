KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı Uygulama Yetkisi Aldı

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisine, prematüre bebeklerin hayata tutunmasında büyük öneme sahip yeni kuvöz desteği sağlayarak hizmet edilen bebek sayısını arttırdıklarını söyledi.

Türkiye’de her yıl ortalama 150 bin prematüre bebek dünyaya geldiğine dikkat çeken Rektör Can, yenidoğan yoğum bakımına ihtiyaç duyan bebeklerin bakım standartlarını ve yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin deneyimlerini arttırmak için Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı’nı hastanemize kazandırdıklarını ifade etti.

“Üniversite olarak insanımızın yaşam kalitesini daha iyi düzeye taşımak için çaba gösteriyoruz. Hastanemizin hizmet kalitesini artırmak için gerekli adımları atıyor, projeler üretiyoruz.” diyen Rektör Can, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı ile şehrimizdeki yeni yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşirelerin yanı sıra çevre şehirlerden hemşirelerde eğitim verileceğini belirtti.

KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği ve Tıp Fakültesi Neanotolıji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sadık Yurttutan Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasyon programına ilişkin bilgiler verdi.

“KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Neonatoloji Kliniği olarak, uzun uğraşlar neticesinde bu sertifikasyon programını uygulama yetkisini almayı başardık.” diyen Doç. Dr. Sadık Yurttutan, “Bu program ile sadece ilimiz yenidoğan ünitelerinde çalışan hemşireler değil, çevre illerden gelen hemşirelerde sertifikasyon programına alınarak eğitilecektir. Bu eğitim programı ile yenidoğan ünitelerinde yatan bebeklere bakım veren hemşirelerimizin deneyimleri artacak, dolayısı ile bebeklere uyguladıkları bakım standartları yükselecektir.” şeklinde konuştu.

Prematürenin Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Sadık Yurttutan, “Ülkemizde her yıl 1,2 milyon bebek doğmaktadır. Bu bebeklerin yüzde 11’i prematüre doğmaktadır. Bu bebeklerin önemli bir kısmı yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatırılarak tedavi edilmektedir. Bunun yanında ‘term’ doğsa dahi, çeşitli sağlık sorunları yaşayan bebeklerde yine ‘pretermler’ gibi bu ünitelerde izlenmektedir. Yani kaba bir hesapla, yılda 200 bin civarı bebek, yenidoğan ünitelerinde yatmaktadır. Bu ünitelerin organize edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması, bebek ölüm oranlarını aşağı çeken en önemli hususlardan birisidir." dedi

Doç. Dr. Yurttutan, "Hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi de hem son sistem cihazlarla donatıldı, hem de ünitedeki personel sayısı artırıldı. Böylece Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde daha nitelikli hizmet sunulmaya başlandı. Bunun yanında

ülkemizde son 14 yılda yapılan yan dal eğitim faaliyetleri ile yenidoğan uzman doktor sayısı 3 kat artırılmıştır." ifadelerini kullandı.