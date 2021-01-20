KSÜ’DE Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı!

KSÜ’de Kahramanmaraş’ın Depremselliği Ve Yürütülen Bazı Projeler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Toplantıya Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkarioğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ve Toplantıya Ev Sahipliği Yapan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can Katılım Sağladı.

Toplantıda Kahramanmaraş’ın Depremselliği Ve Şehirde Yapılan Çalışmalar Hakkında Dr. Öğr. Üyesi Ali Can Kop, Katılımcılara Bilgiler Verdi.

Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz İse, Yaptığı Konuşmada Kuyumcu Kent’in Yapılış Sürecinden Bahsetti.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’da Toplantıya Katılım Sağlayan Heyete Teşekkürlerini İletti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, deprem konusunun her zaman gündemde olması gerekiyor dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’te, belediyenin jeoloji mühendisleriyle işbirliği yaparak inşaatlara izin verildiğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Deprem Bölgesinde Ve Özellikle Şehrimizde Güney Anadolu Fay Hattı Üzerinde Yer Alıyor Dedi Ve Sözlerine Şu Şekilde Devam Etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ve tbmm içişleri komisyonu başkanı Celalettin Güvenç ise toplantıyle ilgili şunları söyledi.

Heyet toplantının ardından Ksü’nün saha çalışmalarını yerinde inceleyerek, açılan hendekler hakkında Dr. Öğr. Üyesi Ali Can Kop’tan bilgiler aldı.