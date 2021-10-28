KSÜ’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri!

KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. Konuşmasına bu toprakların vatan olmasında canını seve seve feda eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ederek başlayan Rektör Can, cumhuriyetimizin ilanının 98’inci yılını kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyeti kuran kadroya minnet duyduklarını ifade eden Rektör Can, Türk milletinin hürriyetine aşık, kendi milli iradesini muhafaza eden bir yapıda olduğunu vurgulayarak devlet ve millet hizmetinde bugüne kadar tüm emeği geçenlere şükran borçlu olduklarını belirtti.

Açılış konuşmasının ardından KSÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cengiz Şavkılı “Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı ve Demokrasi” başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi.

“Cumhuriyet bizim için en büyük miraslardan biridir.” diyen Doç. Dr. Şavkılı, dünyada ve ülkemizde cumhuriyet kavramının gelişim süreci ile Atatürk’ün cumhuriyet ve demokrasi anlayışına ilişkin bilgiler verdi.

Cumhuriyetin büyük mücadeleler ve emekler neticesinde kurulduğunun altını çizen Doç. Dr. Şavkılı, özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimiz tarafından bu tarihi sürecin iyi okunması, cumhuriyetin kolay elde edilmediğinin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.