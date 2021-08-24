Külahıma Anlat filmine Kahramanmaraş’ta yoğun ilgi

Filmin yapımcı, yönetmeni ve Cast Ajansı, çekimlerin bir an önce başlaması için hummalı bir çalışma yürütürken, bir yandan da Kahramanmaraş’ta gelecek vaat eden yetenekli oyuncular için keşif çalışması sürüyor. Külahıma Anlat filmine Cast ajanslığı hizmeti veren Mooz Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Atlama, filme ilgili gelinen son aşama hakkında bilgiler verdi. Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde çekilmesi planlanan filmle ilgili izlenecek yol haritasını anlatan, Hamdi Atlama, çekimleri için izinlerin alındığını ve çok yakın bir zamanda film setinin kurulacağını müjdeledi. Filmle ilgili teknik anlamda çalışmaların devam ettiğini bildiren Atlama; “Kahramanmaraş’ta çok yakında bir toplantı düzenlenecek ve buradaki kamuoyu bilgilendirmesinin ardından film setimiz kurulacak. Film için gerekli resmi izinler alındı. Filmimizin yapımcı ve görüntü yönetmeninin Kahramanmaraş’a davet ettik. Film sahnelerinin Kahramanmaraş’ta hangi bölgelerinde çekileceğini kararlaştıracağız. Konuyla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Seydihan Küçükdağlı beyde bize destek sağlıyor, teşekkür ediyorum. Filmde Kahramanmaraş’ın gezilecek ve görülmesi gereken yerleriyle ilgili danışmanlık hizmeti alıyoruz. Kahramanmaraş halkının filme olan ilgi ve alakası çok fazla. Filme oyuncu olmak isteyen arkadaşlarımız bize başvuruyor, kayıtlar yapılıyor. Adaylar arasında yetenekli arkadaşları tespit ediyoruz. Kahramanmaraş’ın yetenekli insanları ajansımız aracılığıyla Türkiye’nin yeni yüzleri olacak.” Dedi. Ajans olarak oyuncu ve fenomenlere yönelik menajerlik anlaşmaları imzaladıklarını da aktaran Atlama; “Kentimizin farklı ve renkli karakterlere sahip birçok insanı olduğuna inanıyorum. Biz bu arkadaşlarımızı görmek ve tanımak, Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Ayrıca, bir oyuncu ve bir fenomen arkadaşımızla film dışında menajerlik sözleşmesi imzaladık. Bu şu anlama geliyor; Kahramanmaraş’ımızda cevherler var. Biz Türkiye çapında film dışında da çalışmalar yapacağız.

Temel misyonumuz bu. Külahıma anlat filmi dışındaki Türkiye’de çekilecek olan tüm filmlerde görev üstlenmek istiyoruz. Bunun yanı sıra moda ve fenomenlere yönelik menajerlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.