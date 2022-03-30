Kültür Sanat Etkinliklerinde Yazar Batı Konferansı
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 31 Mart Perşembe günü (yarın) Prof. Dr. Uğur Batı konferansı düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri birbirinden renkli programlarla hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, tiyatro gösterilerinden konferanslara, konserlerden söyleşilere kadar pek çok program ay boyunca kültür sanat dostlarıyla buluşuyor. Bu kapsamda, 31 Mart Perşembe günü (yarın) usta Yazar Uğur Batı konferansı düzenlenecek. Mart Kültür Sanat Etkinliklerinin son programında Yazar Batı, ‘Gelecekle İddiaya Girmek’ konusunu farklı açılardan ele alacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak.
Kültür Sanat Etkinlikleri Devam Edecek
Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Artık geleneksel hale gelen aylık kültür sanat etkinliklerimiz Mart ayında da birbirinden eğlenceli ve öğretici programlarla kültür sanat dostlarıyla buluştu. Mart Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında son programda Prof. Dr. Uğur Batı konferansı düzenlenecek. Prof. Batı’nın geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki etkileşimi farklı açılardan ele alacağı program Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak. Kültür Sanat Etkinliklerimiz önümüzdeki aylarda da hemşehrilerimizle buluşmaya devam edecek” ifadelerine yer verildi.
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