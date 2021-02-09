Kurtuluş otobüsü şehri dolaşıyor
Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı üstü açık otobüsle mehter konserlerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2021, 13:52
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, kurtuluş haftası etkinlikleri kapsamında üstü açık otobüsle mahalle konserlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Mehteran Takımı, üstü açık otobüsle mahalleleri gezerek Mehteran Konseri ve davul dinletisi gerçekleştiriyor. Kurtuluş Haftası boyunca devam edecek mehteran konserlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
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