Kuzey Çevre Yoluna Yeni Otobüs Hattı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 37B numaralı toplu taşıma hattının Kuzey Çevre Yolu mevkiine 12 Mart Pazartesi itibariyle sefer düzenleyeceğini duyurdu.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 09:19
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmet ağını genişletiyor. Bu kapsamda, yeni yerleşimlerin hızla arttığı Kuzey Çevre Yolu mevkiine “37B” numaralı araçla ulaşım sağlanabilecek. İlk seferi 12 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan otobüs, “ring hat” olarak çalışacak. 37B hattının sefer istikametleri ise gidişte; Dereli Mah. – Sarayaltı - Ulucami – Şekerdere – Esentepe – Saçaklızade Mah. – Kuzey Çevre Yolu – Güzelevler – Yaman Sitesi istikametini kullanırken, dönüşte ise; Çocuk Hastanesi - Şekerdere – Ulucamii – Derepazarı – Şelale - Sarayaltı – Bayazıtlı Mah. - Dereli Mahallesi hareketiyle gerçekleştirilecek.
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 10 Nisan 2021
|İmsak
|04:33
|Güneş
|05:58
|Öğle
|12:39
|İkindi
|16:17
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|31
|67
|2. Fenerbahçe
|32
|63
|3. Galatasaray
|31
|61
|4. Trabzonspor
|32
|57
|5. Gaziantep FK
|31
|50
|6. Alanyaspor
|32
|49
|7. Hatayspor
|32
|49
|8. Karagümrük
|32
|48
|9. Göztepe
|33
|46
|10. Sivasspor
|31
|44
|11. Konyaspor
|31
|40
|12. Antalyaspor
|32
|39
|13. Rizespor
|31
|35
|14. Kasımpaşa
|32
|35
|15. Malatyaspor
|31
|33
|16. Ankaragücü
|31
|33
|17. Başakşehir
|32
|33
|18. Kayserispor
|31
|33
|19. Gençlerbirliği
|31
|31
|20. Erzurumspor
|32
|28
|21. Denizlispor
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|29
|60
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Altay
|29
|53
|4. Adana Demirspor
|28
|52
|5. Altınordu
|29
|52
|6. İstanbulspor
|29
|51
|7. Ankara Keçiörengücü
|29
|49
|8. Tuzlaspor
|29
|41
|9. Bursaspor
|28
|40
|10. Bandırmaspor
|29
|39
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|29
|35
|13. Balıkesirspor
|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|29
|30
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|29
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. West Ham
|30
|52
|5. Chelsea
|30
|51
|6. Tottenham
|30
|49
|7. Liverpool
|30
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Aston Villa
|29
|44
|10. Arsenal
|30
|42
|11. Leeds United
|30
|42
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|30
|38
|14. Southampton
|30
|36
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|30
|29
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Barcelona
|29
|65
|3. Real Madrid
|29
|63
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Sociedad
|29
|46
|6. Real Betis
|29
|46
|7. Villarreal
|29
|46
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|29
|36
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|29
|33
|13. Cádiz
|29
|32
|14. Osasuna
|29
|31
|15. Getafe
|29
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|29
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23
Günlük GazetelerTümü