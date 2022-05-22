Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!
Her cumartesi izleyicisiyle buluşan program Lezzet Durakları’nda bu hafta kapalı çarşı içerisinde yer alan saraçhane esnafları ekranlara taşındı.
KAHRAMANMARAŞ 22.05.2022, 15:31
Gökhan Büyükdereli’nin hazırlayıp sunduğu programda saraçhane esnaflarından izzet Usta, Hışırhan Cafe ve çarşı esnaflarının yer aldığı özel program izleyenleri mest etti.
Programda Büyükdereli, kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini tadarak Hışırhan Cafe’de cilveli kahve olarak adlandırılan kahvenin hikâyesini dinleyerek değerlendirdi.
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
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