Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Aksu TV ekranlarında her cumartesi seyircisiyle buluşan program, Lezzet Durakları’nda bu hafta saray kasabında birbirinden özel lezzetlerin yapımı izleyicilerle paylaşıldı.

Bu haftanın menüsünde Kahramanmaraş’ın yerel lezzetlerinden olan eli böğründe, irişkit sucuğu ve fırında pirzola yer aldı.

Gökhan Büyükdereli’nin sunduğu programda zafer soğancı, bu özel lezzetlerin yapımını ve püf noktalarını anlattı.