Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!
Lezzet durakları, Kahramanmaraş’ın özel lezzetlerini ekrana taşımaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.11.2021, 10:50 19.11.2021, 11:16
Aksu TV ekranlarında her cumartesi seyircisiyle buluşan program, Lezzet Durakları’nda bu hafta saray kasabında birbirinden özel lezzetlerin yapımı izleyicilerle paylaşıldı.
Bu haftanın menüsünde Kahramanmaraş’ın yerel lezzetlerinden olan eli böğründe, irişkit sucuğu ve fırında pirzola yer aldı.
Gökhan Büyükdereli’nin sunduğu programda zafer soğancı, bu özel lezzetlerin yapımını ve püf noktalarını anlattı.
Namaz Vakti 19 Kasım 2021
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|12
|23
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|12
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|12
|21
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|12
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|20
|8. Karagümrük
|12
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|12
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|12
|15
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|12
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|9
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|12
|9
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|12
|7
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|O
|P
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|12
|27
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|12
|27
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|12
|26
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|12
|22
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|22
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|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
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|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6