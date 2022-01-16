Lezzet Durakları eşsiz lezzetleri izleyiciyle buluşturuyor!

Kahramanmaraş’ı adım adım gezerek kentimizin gün yüzüne çıkmamış eşsiz lezzetlerini Aksu Tv izleyicileriyle buluşturan, Lezzet Durakları Sunucusu Gökhan Büyükdereli, Binevler Kuzu Kasabı ve Künefeci Ufuk Usta’da yapılan yemekleri ekranlara taşıdı.

Programda Büyükdereli ile konuk olan Gurmem Maraşk sayfası yöneticisi Murat Çapar, yapılan lezzetleri değerlendirdi.