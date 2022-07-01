LGS türkiye şampiyonları Vali Coşkun tarafından tebrik edildi

2022 LGS sınavında Türkiye Şampiyonu olan Onikişubat Kipaş Ortaokulu öğrencisi Mehmet Burak Yalçınöz, Onikişubat Bahçeşehir Koleji öğrencisi Mehmet Özden Güler ve Onikişubat Doğa Koleji öğrencisi Osman Sınır, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından kabul edildi.

Kabule öğrenciler ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Enver Gökşen, okul müdürleri ve öğrencilerin velileri katıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Şampiyonu olmanın büyük bir çaba gerektirdiğini, sonuç olarak ise öğrencilerin Kahramanmaraş'a büyük bir gurur yaşattığını belirterek öğrencileri ve başarıda emeği olan okul idarecileri, öğretmenleri ve velileri tebrik etti.