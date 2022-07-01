LGS türkiye şampiyonları Vali Coşkun tarafından tebrik edildi
2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçlarına göre Kahramanmaraş'ta tüm soruları doğru yaparak 500 tam puanla Türkiye Şampiyonu olan öğrenciler, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından tebrik edildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2022, 19:29
2022 LGS sınavında Türkiye Şampiyonu olan Onikişubat Kipaş Ortaokulu öğrencisi Mehmet Burak Yalçınöz, Onikişubat Bahçeşehir Koleji öğrencisi Mehmet Özden Güler ve Onikişubat Doğa Koleji öğrencisi Osman Sınır, Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından kabul edildi.
Kabule öğrenciler ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Enver Gökşen, okul müdürleri ve öğrencilerin velileri katıldı.
Vali Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Şampiyonu olmanın büyük bir çaba gerektirdiğini, sonuç olarak ise öğrencilerin Kahramanmaraş'a büyük bir gurur yaşattığını belirterek öğrencileri ve başarıda emeği olan okul idarecileri, öğretmenleri ve velileri tebrik etti.
Namaz Vakti 01 Temmuz 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31