LGS ve Matematik Yarışma Sınavında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi!

20 Haziran 2020 tarihinde yapılan liselere giriş sınavında (LGS) bütün sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan ile birinciliği elde eden Zehra Çelebi ile İsmail Yalçınöz aileleri ile birlikte Kaymakam Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ile okul yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette başarı sevinci Kaymakam Demir ile paylaşıldı.

LGS birincisi İsmail Yalçınöz ile Zehra Çelebi’ de Kaymakam Demir’e kendilerini ağırladığı için teşekkür etti.

Ziyarette, dereceye giren öğrencilere, çeşitli hediyeler verildi.

İsmail Yalçınöz ve Zehra Çelebi’nin başarıları ile Elbistan’ı gururlandırdıklarını ifade eden Kaymakam Demir: “Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabarttılar. Çocuklarımızın başarılarında emeği geçen ailelerimize, öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve milli eğitim camiamıza teşekkür ediyorum.

Elbistan Fen Lisesinde yapılan programda da, matematik yarışma sınavında derece elde edilen öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Demir burada yaptığı konuşmada, derece yapan öğrencileri kutlayıp, Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin’i de gayretlerinden tebrik etti.

Lise müdürü Mikail Şahin düzenledikleri sınavda derece elde eden öğrencilerin LGS de de derece elde ettiklerinin altını çizerek, öğrencilerin sınava hazırlanmasına katkı sağlamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Sınavda derece elde eden öğrenci ve okul yöneticilerine Kaymakam Özkan Demir, Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmaz tarafından plaket, başarı belgesi ve para ödülleri verildi.