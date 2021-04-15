Lokantalarda yeniden paket servis dönemi!
Kısmi kapanma yine en çok onları etkiledi masalar bir anda boşaldı kafe restoran ve lokantalarda bir kez daha paket servis ve gel al dönemi başladı.
KAHRAMANMARAŞ 15.04.2021, 15:34 15.04.2021, 17:06
Kafe ve restoranlar bayram sonuna kadar müşteri kabul edemeyecekler, paket servis verecekler yani işletmeler yeniden 1 Mart öncesine döndü.
3 gün öncesine kadar dolu olan mekanlar tekrardan sessizliğe büründü işletmeler de ramazan sessiziği yaşandı.
İşte salgındaki tırmanış nedeniyle alınan o kararın sektördeki yankıları.
Haber – Emre Ataç
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