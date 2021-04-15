Lokantalarda yeniden paket servis dönemi!

Kafe ve restoranlar bayram sonuna kadar müşteri kabul edemeyecekler, paket servis verecekler yani işletmeler yeniden 1 Mart öncesine döndü.

3 gün öncesine kadar dolu olan mekanlar tekrardan sessizliğe büründü işletmeler de ramazan sessiziği yaşandı.

İşte salgındaki tırmanış nedeniyle alınan o kararın sektördeki yankıları.

Haber – Emre Ataç