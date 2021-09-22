Maden-İş Sendikası’nda Adil Bölükbaşı güven tazeledi
Türkiye Maden İşçileri Elbistan Afşin Şubesi delege seçimleri 8 bölgede kurulan sandıklarda yapıldı. Maden işçilerinin teveccühü ile seçimlere tek listeyle giren Başkan Adil Bölükbaşı güven tazeledi.
Maden-İş Sendikası Afşin Elbistan Şubesi’nde tek liste halinde yapılan seçimlerde 125 kişilik delege isimleri belirlendi.
Özelleştirme sonrası yapılan seçimlerde ilk kez oy kullanmanın heyecanı yaşandı.
2 bin 600 işçinin sandık başına gittiği seçimlerin sonucun da yapılacak olan organ seçimleri neticesinde ise yeni yönetim belirlenmiş olacak.
Tek listeyle girilen seçimde güven tazeleyen Başkan Adil Bölükbaşı mesai arkadaşlarına teveccühleri için teşekkür etti.
Yeni dönemde de tek dertlerinin maden çalışanlarının çalışma koşulları ve aldıkları ücretin iyileştirilmesi olacağını belirten Bölükbaşı: “Türkiye Maden İşçileri Sendikası Elbistan Afşin Şubesi’nin11. delege seçimi için bugün sandığa gidildi. Sendikamıza üye olan, maden işçisi olan herkes aday olabilirdi ama sağ olsun işçi arkadaşlarımızın teveccühleri sonucu seçime tek liste halinde gidildi. Onlara bu güven ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimizin çalışma şartları ve ücretlerinin iyileştirilmesi adına verdiğimiz mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün işçi kardeşlerime sevgi, güven ve destekleri için teşekkür ediyorum. Seçimlerimiz hepimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Altay
|6
|12
|4. Karagümrük
|6
|11
|5. Konyaspor
|5
|11
|6. Hatayspor
|5
|10
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Sivasspor
|6
|6
|12. Adana Demirspor
|6
|6
|13. Malatyaspor
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Gaziantep FK
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|6
|14
|2. Real Madrid
|5
|13
|3. Valencia
|5
|10
|4. Rayo Vallecano
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|6
|9
|7. Sevilla
|4
|8
|8. Barcelona
|4
|8
|9. Osasuna
|5
|8
|10. Mallorca
|5
|8
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|6
|4
|16. Celta de Vigo
|6
|4
|17. Espanyol
|5
|3
|18. Granada
|5
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0