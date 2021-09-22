Maden-İş Sendikası’nda Adil Bölükbaşı güven tazeledi

Maden-İş Sendikası Afşin Elbistan Şubesi’nde tek liste halinde yapılan seçimlerde 125 kişilik delege isimleri belirlendi.

Özelleştirme sonrası yapılan seçimlerde ilk kez oy kullanmanın heyecanı yaşandı.



2 bin 600 işçinin sandık başına gittiği seçimlerin sonucun da yapılacak olan organ seçimleri neticesinde ise yeni yönetim belirlenmiş olacak.



Tek listeyle girilen seçimde güven tazeleyen Başkan Adil Bölükbaşı mesai arkadaşlarına teveccühleri için teşekkür etti.

Yeni dönemde de tek dertlerinin maden çalışanlarının çalışma koşulları ve aldıkları ücretin iyileştirilmesi olacağını belirten Bölükbaşı: “Türkiye Maden İşçileri Sendikası Elbistan Afşin Şubesi’nin11. delege seçimi için bugün sandığa gidildi. Sendikamıza üye olan, maden işçisi olan herkes aday olabilirdi ama sağ olsun işçi arkadaşlarımızın teveccühleri sonucu seçime tek liste halinde gidildi. Onlara bu güven ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimizin çalışma şartları ve ücretlerinin iyileştirilmesi adına verdiğimiz mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün işçi kardeşlerime sevgi, güven ve destekleri için teşekkür ediyorum. Seçimlerimiz hepimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.