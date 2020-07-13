Mado'dan %100 doğal keçi sütü reçeli!

Keçi sütü inek sütüne oranla özellikle yüksek kalsiyum içeriği ile bilinmektedir ve Anne sütüne en yakın süt olaraktan ünlenen keçi sütü bu özelliğini içerdiği fosfor, magnezyum, A vitamini ve selenyumdan alıyor.

Mado’da Mado çiftiğinde yetiştirilen keçilerin ürettiği sütteki aromaları keçi sütü reçelinde kullanarak vatandaşlara güzel ve sağlıklı aromalı ürün sergiliyor.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, vatandaşlar, ilerleyen zamanlarda tüm MADO şubelerinden keçi sütü reçelini temin edebileceğini söyledi.