MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur üniversite öğrencileriyle bir araya geldi!
MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen geleceğin medyası Germanicia’da buluşuyor projesi kapsamında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 17.10.2021, 15:43 17.10.2021, 16:24
Burada Bilgi Birikimi ve Tecrübelerini Gençlerle Paylaşan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur dondurmanın zorlu serüvenini anlattı.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ise bu tür programların önemine dikkat çekti.
Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Derneği Proje Koordinatörü Sibel Atıcı ise gerçekleştirilen projeyle ilgili bilgiler paylaştı.
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