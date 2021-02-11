MADO’dan polislere pasta ve tatlı ikramı

Kahramanmaraş’ı 34’ten fazla ülkede başarıyla temsil eden ve dondurmasıyla marka olan MADO, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü kapsamında anlamlı bir etkinliğine imza attı.

Kurtuluşa özel ‘Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyalı’ pasta hazırlayan MADO, özel pastayı şehrin Kayseri, Gaziantep ve Adana yolunda bulunan 3 ana giriş güzergahındaki görevli emniyet mensuplarına ikram etti.

MADO yetkilisi Sırrı Yanık, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını coşku ve gurur kutladıklarını belirterek, “Kahramanmaraş’ın kurtuluşu ile ilgili bugün MADO olarak çeşitli etkinlikler yaptık. Bu kapsamda gece gündüz demeden vatandaşın can ve mal güvenliği için görev yapan emniyet mensuplarımızı da unutmadık. Bu doğrultuda bir nebze de olsa moral verebilmek adına güvelik noktalarında görev yapan polislerimize tatlı ve pasta ikramında bulunduk.” şeklinde konuştu.

Öte yandan, uygulama yapan polisler kendilerine ikram edilen pasta ve tatlıları vatandaşlarla paylaştı.