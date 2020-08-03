Mahir Ünal Elbistan’da yapılan programa katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Mahir Ünal beraberinde milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker ve beraberindekilerle birlikte Elbistan’da yapılan programa katıldı. Ünal ilçe girişinde çiçeklerle karşılandı.

Hükümet konağı bahçesinde yapılan programda Kaymakam Özkan Demir ile Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından heyete ilçedeki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi sunuldu.

Burada konuşma yapan Ünal, Kahramanmaraş ve ilçeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde büyük bir projeye imza atacaklarını ve bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.