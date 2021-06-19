Mahir Ünal kadın doğumda i̇ncelemelerde bulundu!

Kahramanmaraş’ı kadın doğum ve çocuk hastalıkları konusunda bir üst seviyeye çıkaracak proje hazır.

AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili, Mahir Ünal ve beraberindeki heyet Kahramanmaraş necip fazıl şehir hastanesi yerleşkesi içerisine geniş bir alana yapılması planlanan kadın doğum ve çocuk hastanesi projesini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İncelemelerine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra, Vali Ömer Faruk Coşkun, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de eşlik ettiği Ünal burada yetkili firmadan bu alanda yapılması planlanan işlerin 2023 yılına yetiştirilmesini istedi.

İncelemeler sonrası açıklama yapan AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili, Mahir Ünal proje hakkında bilgiler vererek kentin büyüdükçe hizmet kalitesinin de artacağını dile getirdi.