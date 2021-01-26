Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı yenileniyor
Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı’nda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2021, 15:58
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Eski Andırın Yolu olarak bilinen Mehmet Ali Kısakürek Bulvarında altyapı ve kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören yol onarılıyor. Onarım çalışmaları, toplamda 5 kilometrelik arterin Sümbüllü ve Ağcalı kavşakları arasında devam ediyor. Bulvarın 27 Ocak Perşembe (yarın) gününe kadar trafiğe kapalı olacağından sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiği bildirildi.
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ocak 2021
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13