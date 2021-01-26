Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerdeki bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Eski Andırın Yolu olarak bilinen Mehmet Ali Kısakürek Bulvarında altyapı ve kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören yol onarılıyor. Onarım çalışmaları, toplamda 5 kilometrelik arterin Sümbüllü ve Ağcalı kavşakları arasında devam ediyor. Bulvarın 27 Ocak Perşembe (yarın) gününe kadar trafiğe kapalı olacağından sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiği bildirildi.