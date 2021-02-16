Meteoroloji uyardı, Akedaş Elektrik Dağıtım. A.Ş. alarma geçti!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısıyla birlikte kesintisiz enerji için tüm önlemlerini alan Akedaş Elektrik Dağıtım. A.Ş. sorumluluğundaki Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tedbirlerini alarm seviyesine çıkarttı.

KAHRAMANMARAŞ 16.02.2021, 13:18 16.02.2021, 17:28

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın elektrik dağıtım işlemini gerçekleştiren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluğundaki bölgelerde, kar motorlarını, paletli kar ve arazi araçlarını hazır durumda bekleterek konusunda uzman ekipleriyle nöbet tutmaya başladı.

Şubat ayının ilk anlarından itibaren Kahramanmaraş ve Adıyaman’da başlayarak etkisini artıran kar yağışı, elektrik dağıtım şebekesi iletkenleri üzerinde olağandışı sayılabilecek buz yükü oluşumuna sebep olmuş ve bazı bölgelerde enerji kesintisi oluşturmuştu.

Gerçekleşen olağan dışı meteorolojik olay sonrası sahada direk yıkılması ve iletken kopması meydana gelmişti. 24 saat çalışma esaslı müdahale eden ekipler, olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için bir kez daha ekipleri donatarak hazır duruma getirdi.

Sahada ekiplerini ziyaret eden Genel Müdür Mustafa Yılmaz; olumsuz durumlara karşı ekiplerini tam donanımlı hazır kıta beklettiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın topografya olarak zorlu coğrafyasında hızlı ve etkin hareket eden Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. kırsal bölgelerdeki arızalara anında müdahale etmek için Kar motorları, paletli kar aracı ve arazi araçlarını sorumluluk sahasının dört bir tarafına konuşlandırdı. Özelikle kırsal ve ormanlık alandan geçen şebeke hatlarını kontrol etmek için de droneları hazır tutan kurum, şebekenin hangi mesafelerde hasar gördüğünü de anında tespit edecek.

Tüm önlemlerini alarak Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki kar yağışını bekleyeme başlayan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. ekip sayısına da takviye yaptı. Şirket bünyesinde 455 AOB personeli ve 120 aracı alarm seviyesinde tutan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., krizin boyutuna göre 25 ekipten oluşan 100 yüklenici firma personeli ile de her an müdahalede bulunabilmesi için iletişim halinde.

Sahadaki hazırlıkları yerinde denetleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, Gara bölgesindeki şehitlerimize rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, şirket olarak olumsuz doğa olaylarından abonelerinin etkilenmemesi için tüm ekipleriyle birlikte teyakkuzda beklediklerini söyledi.

Sorumluluk sahası Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın özellikle kırsal bölgelerinin topografyasının zorlu olduğunu hatırlatan Genel Müdür Yılmaz; “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, bugünden itibaren bölgemizde de etkisini gösterecek. Bu kapsamda olumsuz hava koşullarına karşı şirket olarak gerekli her türlü tedbiri aldık. Hala da almaya devam ediyoruz. Çok olumsuz bir durumla karşılaştığımız zaman kendi ekibimize takviye olarak yüklenici firma personellerinden de faydalanarak ekip sayımızı çoğaltıyoruz.

Sorumluluk sahamızda yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapanması durumunda, bünyemizdeki paletli kar aracı ve kar motorlarını hazır bekleterek ulaşabildiğimiz en uç noktaya kadar ulaşarak arızaları gidermek istiyoruz. Bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Çok olumsuz bir durum yaşamayacağımızı umuyorum. Çünkü yağan kar çok sulu yağıyor ve özellikle güney bölgelerimizde yağan kar hatlarımız üzerinde çok büyük buz yükü oluşturdu. Oysa bu bölgelerimiz 2. Buz yükü bölgelerimiz olarak planlanmakta ve buna göre projelendirilmekteydi. Küresel ısınmanın getirdiği bir sonuç olarak bu olağan dışı buz yükleri de şebekelerimize iletken kopması ve direk yıkılması olarak kalıcı hasarlar veriyor. Kurum olarak bu arızalara ise en kısa sürede müdahale ederek gidermeye çalışıyoruz.” Dedi.

Özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara uzaktan müdahale eden, kesintileri daha da kısa tutmak için SCADA sistemini de etkin bir şekilde kullanacak olan kurum, tüm şebekenin ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam edecek. Saha çalışanları kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak.

Sahadaki tüm hazırlıklarını en üst seviyede tamamlayan kurum, çağrı merkezi ve dijital başvuru kanallarını da hazırda bekletiyor.  Vatandaşlardan gelen arıza ihbarların anında alınarak sahaya yansıtılması için sosyal medya kanalları 24 saat hizmet verecek. Kurumun yönetim kademesi ise şirket merkezinde kriz masası oluşturarak sahadaki çalışmaları koordine edecek.

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