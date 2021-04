Mevcut Başkan güven tazeledi!

Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği’nin 4.olağan kongresinde Celalettin Fırtına güven tazeleyerek başkanlık görevine yeniden seçildi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonuna bağlı Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğinin 4.olağan kongresinde mevcut başkan Celalettin Fırtına başkanlık görevine yeniden seçildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen’in mesaj gönderdiği kongreye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut ve güvenlik korucuları katıldı.

Başkan Fırtına Kahramanmaraş genelinde 160 kırsal mahallede bin 500 güvenlik korucusunun görev yaptığını söyledi.

Korucuların asker ve polisle omuz omuza mücadele edip her an şehit adayı olarak hareket ettiğine değinen Fırtına: “Derneğimiz kurulduğu günden beri kuruluş amacına sizlerin destekleri ile hizmetine başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Bugün katılımlarınız ve teveccühleriniz ile kongremizde tekrar görev alarak yenilenerek daha azimli, kararlı ve daha da hızlı bir tempo ile inşallah hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Saygıdeğer misafirler, değerli silah arkadaşlarım, 26 Mart 1985 yılında bölücü terör örgütüne karşı kurulan koruculuk sistemi özellikle 90’lı yıllardan itibaren sadece köylerini korumakla kalmamış, yurt içerisinde il ve ilçelerde, hatta son zamanlarda Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan PKK/PYD ve diğer örgütlere karşı askerimizle beraber omuz omuza mücadele eden önemli bir sistemdir koruculuk sistemi. Biliyoruz ki mesele Türkiyemiz aziz vatanımız ve bölünmez bütünlüğüdür. Bundan dolayıdır ki vatan savunmasında gözümüzü dahi kırpmadan gerektiğinde her birimiz birer şehit adayıyız. Bu anlayışla hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun” ifadelerini kulladı.