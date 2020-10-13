MHP Elbistan'da unutulmaya yüz tutan 'Siftah' geleneğini yaşattı

Milliyetçi Hareket Partisi Ahilik Haftası’na özel anlamlı bir kutlama gerçekleştirdi.

Korana virüs sebebiyle zor dönemde olan esnafın kapısına içerisinde para olan zarf koyularak esnafa sembolik olarak siftah yaptırıldı. 13 Ekim günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dükkanlarına gelen esnaf, unutulmaya yüz tutan siftah geleneğiyle karşılaştı. Zarfların içerisine bırakılan sembolik siftah parası ile Bu zor günlerde siftah parası bizden, Bereketi Allah’tan olsun’ yazısını okuyarak iş yerlerini siftah yaparak açtı.

Esnaflar için özel hazırlanan kutlama zarflarına siftah geleneği için 1 TL bırakıldı. Hazırlanan kartlar sabah saatlerinde Ülkü Ocakları tarafından Elbistan’daki esnafların kapılarına bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan , “Milli ve manevi değerlerimizi ortaya koyan ahilik geleneğinin bir devamı olan esnaflar toplum içerisinde; sevgiyi, kardeşliği, helal rızkı, dayanışmayı ve toplumun birlikteliği için gerekli olan her şeyin buluşma noktasıdır. Gelenek ve göreneklerimizde var olan siftah benden, bereketi Allah’tan söylemiyle manevi iklimimizin feyz kaynağı muhtevası yüksek sözlerden oluşan yazıyı ve sembolik olarak hazırlanan siftah paralarını zarfın içerisine koyarak sabah saatlerinde dükkanları kapalıyken kültürel farkındalık oluşturmak amacıyla Siftah bizden bereketi Allah’tan diyerek, esnafımıza dağıtmayı uygun bulduk. Tüm esnaflarımıza helalinden bol kazançlar dileriz“ dedi.