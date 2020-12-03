MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan'dan Engelliler Günü açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer AYCAN 3 Aralık Dünya Engelliler günü münasebetiyle TBMM’de konuştu. Aycan Engelliler Günü,Engelli Atanamayan Öğretmenler ve Engellilerin Rehabilitasyonu konularında ki konuşmasında şunları söyledi;

Engelli: Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş kişilerdir.

Türkiye’de ayrıca sağlık kurulu raporuyla çalışma gücünün en az %40 kaybetmişkişidir.

Engelli grupları:

-Ortopedik engelli grubundaki bireyler

-Görme engelli bireyler

-Dil ve konuşma engelli

-İşitme engelli

-Zihinsel engelli

-Kronik hastalığa bağlı engellilik

Engelli sıklığının Türkiye’de %12,3 olduğu belirtilmektedir. Yaklaşık 9.5 milyon engelli olduğu tahmin edilmektedir. Doğuştan engellilik bunun %34’ünü teşkil etmektedir. Doğuştan engelliliğin en büyük nedeni akraba evliliğidir. Halkın eğitim düzeyinin ve genetik hastalıklar konusundaki bilgisinin artması, bu tür evliliklerin azalmasını sağlayacaktır.

Türkiye’de engelliliğe sebep olan önemli bir neden de; terördür. Terörle mücadelede yaralanan ve gazi olan askerimiz, polisimiz, güvenlik görevlerimiz, koruyucularımız veya terör saldırısına uğrayan sivil vatandaşlarımızdan da ciddi bir şekilde engelli durumuna düşen kişi vardır.

Engelliliği azaltmak için:

-Akraba evliliklerinin önüne geçmek gerekir.

-Kazanların önlenmesi; İş, trafik ve ev kazalarının önlenmesi için gerekli önlem alınması ve duyarlılık sağlanması önemlidir.

-Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi: Özellikle kalıcı sakat bırakan hastalıkların önlenmesi, tedavisini yaparak engelliliğin oluşmasının önlenmesi önemlidir.

Engellilerin sorunları:

-Tedavi, rehabilitasyon ve finansal güvence: Rehabilitasyon uzun, maliyetli bir hizmet. Yeteri kadar yaygın değil, bunun yanında ortez ve protezler konusunda destek gerekmektedir.

-Eğitim ve meslek edinme: Türkiye’ de engellilerin yükseköğrenimi tamamlama düzeyi %6,8’dir.

-Sosyal hayatta yer edinme, ulaşılabilir çevre düzenlenmesi sorunları yaşıyoruz.

-İstihdam; erişebilir işyeri düzenlemeleri en önemli sorunlardandır.

Yapılması gerekenler:

-Yerel yönetimlerin sorumluluk alması ve sorumluluklarını yerine getirmesi; çevresel koşulları düzenlenmesi gerekir.

-Özel sektörün istihdam kapasitesi oluşturması; yasal zorunluluk olan %3 kotasına uyulması ve kadrolara atama yapılması gerekir.

-Toplumun duyarlılığı ve kabullenmesi: Engellilere toplumsal duyarlılık gösterilmesi ve toplumun engelli vatandaşlarımızı kabullenmesi sağlanmalıdır.

– Engellilerin özel eğitimi, mesleki eğitimi, rehabilitasyonu.