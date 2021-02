MHP Milletvekili Sefer Aycan Meclis'te konuştu

Covid-19 virüsünde bir mutasyon yaşıyoruz. Bu mutasyon, bilimsel anlamda şunu gösteriyor ki: Virüsün bulaşma gücü artmıştır, virüs asılı kalmaktadır ve dış ortamdaki asılı kalma süresinin artması virüsün bulaşmasını artırmıştır. Onun dışında, herhangi bir değişiklik yoktur yani virüsün şeklinde bir değişiklik yoktur. Bu nedenle, şu an yapmamız gereken, bulaşma yolu ve tedavisi yönünden bir değişiklik olmadığına göre, aynı şekilde mücadele etmeye devam etmemizdir. Bir şey daha önemli hâle gelmiştir. Maske hep vurguluyoruz, çok önemlidir, şimdi çok daha önemli hâle gelmiştir. Çünkü virüs dış ortamda daha uzun yaşamaya başlamıştır, daha uzun kalması daha çok bulaştırıcılığı anlamına geliyor. Bulaştırıcılığının fazla olmasının sebebi de buradan geliyor. Bunun için, maske takmaya daha çok özen göstermemiz, daha dikkatli maske kullanmamız gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Başka da bir değişiklik yoktur. Bunun için başka panikler yapmaya, ortalığı karıştırmaya, güvensizlik oluşturmaya hiç gerek yok, aynı şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Virüslerde mutasyon her zaman olur, bundan sonra da olacaktır. Farklı şekillerde de sonuçlanabilir ama şu an ki bilgilerimize göre, virüsün sadece dış ortamda kalma süresi artmış ve bulaştırıcılığı artmıştır. Bu nedenle maske, özellikle dış ortamda da maske çok daha önemli hâle gelmiştir.

Son olarak da aşıyla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum.

Biraz evvel de belirttiğim gibi, virüsün şekli değişmemiştir, genel hatlı değişmemiştir. Onun için, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Sağlık Bakanlığının Çin'den aldığı aşının etkinliği değişmemiştir. Bu aşı ölü viral aşıdır, virüsün kendisine yönelik bir aşıdır. Herhangi bir RNA'ya yönelik olmadığı için, RNA'daki herhangi bir değişikliğe yönelik değil, virüsün geneline olan bir aşıdır. Bu nedenle, virüsün kendisidir aşı. Bu aşıyı yaptırmaya devam etmemiz lazım. Elimizde başka bir argüman yoktur. Virüs aşısı, ölü virüs aşısıdır, inaktif virüs aşısıdır. Şu an bu aşıyı yaptırmaktan başka elimizde bir silah yoktur. Maske ve aşı şu anki en önemli koruyucu ve savunma elemanlarıdır. Bu nedenle tüm yurttaşlarımın da aşı yaptırmaya devam etmesini, aşıya karşı herhangi bir güvensizlik sorunu yaşamamasını diliyorum.