MHP Milletvekili Sefer Aycan Meclis'te konuştu
MHP MYK üyesi aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan TBMM genel kurulunda söz aldı.
MHP MYK üyesi aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan kınuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Kahramanmaraş'ın ve ülkemizin tarım potansiyeli yüksektir, bunu doğru kullanmalıyız. Günümüzün en önemli konularından biri tarımsal üretimi artırmaktır. Artan nüfus, yeterli ve dengeli beslenme ihtiyacı tarımsal üretimi artırmayı gerektirmektedir. Ülkeler arası rekabet, ülkeleri farklı müdahaleler yapmaya zorlamaktadır. Biz de ülke olarak tarımsal üretime müdahale etmeliyiz; kapalı sistem sulama ağımızı artırmalıyız, sulanan arazi miktarını artırmalıyız, tohum ıslah çalışmaları yapmalıyız. Ayrıca, tarımsal üretimi artırmak için kamuda, özel kuruluşlarda ziraat mühendisi istihdamını artırmalıyız. Danışmanlık ve üretimde bilimsel yöntemleri kullanarak doğru uygulamalarla tarımsal üretim, verim artırılmalıdır. Elimizde yeteri kadar ziraat mühendisi vardır, bunları etkin kullanarak, topyekûn, tarımsal üretimi artırmalıyız.
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