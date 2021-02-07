MHP Milletvekili Sefer Aycan Meclis'te konuştu
MHP MYK üyesi aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan TBMM genel kurulunda Kahramanmaraş’ta uyuşturucu madde kullanımı hakkında gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi.
Uyuşturucu madde kullanımı insanın, insanlığın en büyük belalarındandır. Uyuşturucu kullanan bir kişi çok kısa zamanda bağımlı hâle gelmektedir ve çok şey kaybetmektedir, bazıları da hayatını kaybetmektedir.
Bağımlılıktan kurtulmak kolay değildir. en iyisi hiç başlamamaktır. Fakat uyuşturucu kullanımı ve yeni kullanıcıların sayısı hızla artmaktadır. Bu konuda tüm ülkemiz tehdit altındadır. fakat özellikle şehrim Kahramanmaraş ve diğer güneydoğu illeri daha fazla risk altındadır.
Komşu ülkelerin durumu, terör örgütlerinin faaliyetleri bölgede sıkıntıyı artırmaktadır. uyuşturucu maddeye bölgemizde kolay ulaşılmaktadır. bu konuda daha fazla çaba göstermemiz özellikle yeni başlamaları önlememiz, gençleri korumamız gerekir. kişiler, aileler ve tüm kurumlar bu konuda duyarlı olmalı ve çaba göstermelidir.
|İmsak
|06:02
|Güneş
|07:24
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:09
|Yatsı
|19:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|23
|48
|2. Fenerbahçe
|23
|48
|3. Beşiktaş
|22
|45
|4. Alanyaspor
|23
|41
|5. Trabzonspor
|22
|39
|6. Hatayspor
|23
|38
|7. Karagümrük
|23
|37
|8. Gaziantep FK
|22
|35
|9. Antalyaspor
|22
|30
|10. Malatyaspor
|22
|29
|11. Göztepe
|22
|26
|12. Rizespor
|23
|26
|13. Kasımpaşa
|23
|26
|14. Sivasspor
|22
|25
|15. Konyaspor
|21
|24
|16. Kayserispor
|23
|24
|17. Başakşehir
|23
|24
|18. Erzurumspor
|23
|22
|19. Gençlerbirliği
|22
|20
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|20
|40
|3. Samsunspor
|20
|40
|4. Adana Demirspor
|20
|37
|5. Tuzlaspor
|20
|36
|6. Altay
|20
|35
|7. Ankara Keçiörengücü
|20
|34
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|20
|27
|11. Adanaspor
|20
|24
|12. Ümraniye
|20
|24
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|20
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|20
|13
|18. Eskişehirspor
|20
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|47
|2. M. United
|23
|45
|3. Leicester City
|22
|42
|4. Liverpool
|22
|40
|5. West Ham
|23
|39
|6. Everton
|21
|37
|7. Chelsea
|22
|36
|8. Aston Villa
|21
|35
|9. Tottenham
|21
|33
|10. Arsenal
|23
|31
|11. Leeds United
|21
|29
|12. Southampton
|22
|29
|13. Crystal Palace
|22
|29
|14. Wolverhampton
|22
|26
|15. Brighton
|23
|25
|16. Newcastle
|23
|25
|17. Burnley
|22
|23
|18. Fulham
|22
|15
|19. West Bromwich
|22
|12
|20. Sheffield United
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Real Madrid
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|42
|4. Barcelona
|20
|40
|5. Villarreal
|22
|36
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Real Betis
|21
|30
|8. Granada
|22
|30
|9. Levante
|21
|27
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|21
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Deportivo Alaves
|22
|22
|16. Eibar
|21
|20
|17. Real Valladolid
|22
|20
|18. Osasuna
|21
|19
|19. Elche
|20
|18
|20. Huesca
|22
|16