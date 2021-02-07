MHP Milletvekili Sefer Aycan Meclis'te konuştu

Uyuşturucu madde kullanımı insanın, insanlığın en büyük belalarındandır. Uyuşturucu kullanan bir kişi çok kısa zamanda bağımlı hâle gelmektedir ve çok şey kaybetmektedir, bazıları da hayatını kaybetmektedir.

Bağımlılıktan kurtulmak kolay değildir. en iyisi hiç başlamamaktır. Fakat uyuşturucu kullanımı ve yeni kullanıcıların sayısı hızla artmaktadır. Bu konuda tüm ülkemiz tehdit altındadır. fakat özellikle şehrim Kahramanmaraş ve diğer güneydoğu illeri daha fazla risk altındadır.

Komşu ülkelerin durumu, terör örgütlerinin faaliyetleri bölgede sıkıntıyı artırmaktadır. uyuşturucu maddeye bölgemizde kolay ulaşılmaktadır. bu konuda daha fazla çaba göstermemiz özellikle yeni başlamaları önlememiz, gençleri korumamız gerekir. kişiler, aileler ve tüm kurumlar bu konuda duyarlı olmalı ve çaba göstermelidir.

