Milletvekili Aycan’dan KMBGC’ye ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti

Kahramanmaraş basınının geleceğini daha iyi temeller üzerine kurmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nde geçtiğimiz aylarda 4. Olağan Kongre heyecanı yaşanmış, mevcut Başkan Arslan Deveboynu, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilmişti. Bu doğrultuda yeni dönemde yeni bir yönetim oluşturan KMBGC’ye kent bürokrasisi tarafından ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri sürerken, bir ziyarette MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan’dan geldi.

Ziyarette Aycan’ı KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu, Başkan Yardımcıları Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Mehmet Taş, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Öner, Faruk Aktemur ve Genel Sekreter Mahmur Beyaz karşıladı. Hoş sohbetler eşliğinde gerçekleşen ziyarette Kahramanmaraş’ın gelişimi ile ilgili karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulurken, Başkan Deveboynu Aycan’a bu nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Aycan ise Başkan Deveboynu nezdinde KMBGC yönetimine başarılar diledi.

AYCAN: İNŞALLAH ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI HİZMETLERİ OLUR

Ziyarete ilişkin konuşan Aycan, “Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetimini ziyaret etmek amacıyla bir araya geldik. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah şehrimize ve ülkemize hayırlı hizmetleri olur. Kendilerinden böyle bir beklentimiz var ve Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti yönetiminin bunu da yapacağından eminiz. Bu zamana kadar yaptığı hizmetler için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hizmetlerinde de başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.