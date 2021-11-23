Milletvekili Habibe Öçal’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bu yüksek inanca sahip milletin evlatları olarak öğretmenlik görevinin ne kadar mukaddes ve onurlu olduğunun sadece 24 Kasımlarda değil her zaman farkında olduk. Aslı öğretmen olan bir milletvekili olarak eğitime, öğretime, ilme, alime, öğretmenlik mesleğine her zaman derin bir saygı ve muhabbetle yaklaştım.

Ülkemizin aydınlık geleceğinin, kültürünün mimarları olan ve bu özel vazifeyi yürüten öğretmenlerimiz bilmenin ve öğrenmenin hikmetini yüreklerinde taşıyarak öğrencilerimizi ilimle irfanla yetiştirmektedir. Dolayısıyla öğretmen, öğreten, yetiştirendir ama bununla birlikte eğiten, terbiye eden, evlatlarımızın içindeki cevheri ortaya çıkartan kişidir.

Bu sebepledir ki büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimizin gerçekleşmesi yolunda en büyük görev öğretmenlerimize düşüyor. Çünkü bu görev o denli kutsal ki bu mesleği gönülden seven, yüreğini ortaya koyan, şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar her karışında vazifelerini hakkıyla yerine getiren öğretmenlerimiz kendilerini eğitime ve öğrencilerine adamış insanlardır.

Hayatlarının baharında bölücü terör örgütü PKK'nın bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz, Necmettin Yılmaz öğretmenimiz gibi kendini vazifesine adayarak görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm eğitimcilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum.