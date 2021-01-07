Milletvekili Kılıç çalışmaları yerinde inceledi!

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç arsan kavşağına yapılan köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelerde Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu Ak Parti il ve ilçe teşkilatı katılım sağladı.

Kılıç, şantiye alanında incelemelerde bulunarak ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Şantiye Şefi Mehmet Ünal çalışmalar hakkında bilgiler vererek daha sonra ise sanayi kavşağında çalışma başlayacağını bildirdi.

Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu yaptığı açıklamada hükümetimizin yaptığı çalışmalar pandemi sürecine rağmen devam ediyor dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç konuşmasında bizim anlayışımıza göre yol medeniyettir ifadelerini kullandı.