Milletvekili Kılıç ve İlçe Teşkilatı Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde!
AK Kadrolar Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatı geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan Dulkadiroğlu Kamu Külliyesine ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaretler sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu şu ifadelere yer verdi.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay yaptığı açıklamada nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkürlerini iletti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç yaptığı açıklamada Kulliyenin hayırlara vesile olmasını diledi.
Heyet ziyaret sonrası Kahramanmaraş’a yeni yapılan özel sular akademi hastanesini ziyaret etti.
İnşaatının bitimine az kalan hastaneyi yerinde inceleyen heyet incelemeler sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu yaptığı açıklamada hastane yönetimine teşekkürlerini iletti.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç Aksu Haber’e yaptığı açıklamada hastanelerin özeli ve devleti olmadığını belirtti.
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