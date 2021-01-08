Milletvekili Kılıç ve İlçe teşkilatı, esnaf ziyaretinde bulundular
AK Parti Kahramanmaraş teşkilatı esnaf ziyaretine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2021, 17:21 08.01.2021, 19:06
Ziyarette AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti İl ve İlçe teşkilatı katılım sağladı.
Vekil Kılıç ve beraberindekiler Fevzi Çakmak caddesinde bulunan esnafları ziyaret ederek esnafların taleplerini dinlediler.
Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan , AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara esnaf ziyaretlerine devam ettiklerini belirterek her zaman esnafımızın yanındayız ifadelerini kullandı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, yaptığı açıklamada esnafları bu zor zamanda yalnız bırakmadıklarını belirtti.
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