Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Kararı Aksu Haber’e Değerlendirdi
Türkiye, artan koronavirüs vakaları sonrasında tam kapanma sürecine girdi.
KAHRAMANMARAŞ 07.05.2021, 14:57 07.05.2021, 17:52
Kabine toplantısının ardından açıklanan kararla, Türkiye genelinde 17 Mayıs gününe kadar 'tam kapanma' kuralları geçerli olacak.
Konuyla ilgi Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
25°
açık
Namaz Vakti 07 Mayıs 2021
|İmsak
|03:50
|Güneş
|05:24
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:34
|Yatsı
|21:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|76
|3. Galatasaray
|37
|75
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Sivasspor
|37
|58
|6. Alanyaspor
|38
|57
|7. Hatayspor
|37
|57
|8. Gaziantep FK
|37
|54
|9. Göztepe
|37
|51
|10. Karagümrük
|37
|51
|11. Konyaspor
|37
|45
|12. Rizespor
|37
|45
|13. Antalyaspor
|38
|43
|14. Başakşehir
|37
|43
|15. Malatyaspor
|37
|41
|16. Kasımpaşa
|37
|40
|17. Kayserispor
|37
|39
|18. Ankaragücü
|37
|38
|19. Erzurumspor
|38
|37
|20. Gençlerbirliği
|37
|35
|21. Denizlispor
|37
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|33
|67
|2. Giresunspor
|33
|67
|3. Samsunspor
|33
|67
|4. İstanbulspor
|33
|61
|5. Altay
|33
|60
|6. Altınordu
|33
|57
|7. Ankara Keçiörengücü
|33
|55
|8. Ümraniye
|33
|50
|9. Tuzlaspor
|33
|47
|10. Bursaspor
|33
|46
|11. Bandırmaspor
|33
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|33
|35
|14. Adanaspor
|33
|34
|15. Menemenspor
|33
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|33
|29
|17. Ankaraspor
|33
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|34
|80
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|34
|63
|4. Chelsea
|34
|61
|5. West Ham
|34
|58
|6. Tottenham
|34
|56
|7. Liverpool
|33
|54
|8. Everton
|33
|52
|9. Arsenal
|34
|49
|10. Aston Villa
|33
|48
|11. Leeds United
|34
|47
|12. Wolverhampton
|34
|42
|13. Crystal Palace
|33
|38
|14. Brighton
|34
|37
|15. Southampton
|33
|37
|16. Burnley
|34
|36
|17. Newcastle
|34
|36
|18. Fulham
|34
|27
|19. West Bromwich
|34
|26
|20. Sheffield United
|34
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|34
|76
|2. Real Madrid
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|74
|4. Sevilla
|34
|70
|5. Real Sociedad
|34
|53
|6. Villarreal
|34
|52
|7. Real Betis
|34
|51
|8. Granada
|34
|45
|9. Athletic Bilbao
|34
|45
|10. Celta de Vigo
|34
|44
|11. Osasuna
|34
|40
|12. Cádiz
|34
|40
|13. Levante
|34
|38
|14. Valencia
|34
|36
|15. Getafe
|34
|34
|16. Deportivo Alaves
|34
|31
|17. Real Valladolid
|34
|31
|18. Huesca
|34
|30
|19. Elche
|34
|30
|20. Eibar
|34
|26
Günlük GazetelerTümü