Milletvekili Öçal’dan Afşin’e Ziyaret

Bir dizi ziyaretler için Afşin ilçesine giden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Afşin’in lavanta ve diğer aromatik bitkilerin yetiştirilmesi noktasında Türkiye’nin marka şehri olmaya aday olduğunu söyledi.

Bir takım temaslarda bulunmak üzere Afşin ilçesine giden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ederek Çiftçilerin sorunları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öçal, burada yaptığı konuşmada, Afşin’in kendi tarımsal sorunlarıyla alakalı İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile Afşin Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret ettiklerini belirtti.

Tarım alanında Afşin’e yeni projeler neler olabilir noktasında istişarelerde bulunduklarını aktaran öçal Ardından Önder Vakfı aracılığıyla imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hazırladığı kaynak kitaplarının dağıtımını sağladıklarını ifade etti.

Afşin İlçe Teşkilatında da halk buluşması gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Milletvekili Öçal Afşinli vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar, görüş ve önerileri alarak çözüm yollarını üretmeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi.